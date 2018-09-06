Пограничники пропускают через КПВВ по паспортам с отметками «ЛДНР»

Украинские пограничники, несущие службу на КПВВ на Донбассе в частных случаях пропускают граждан по паспортам с печатями самопровозглашенных республик.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Он отметил, что данные паспорта являются недействительными, так как в них стоят отметки, которые не предусмотрены ни одним законодательным актом Украины.

«Данные документы не могут быть рассмотрены как те, которые дают право на пересечение линии соприкосновения, … но въехать по ним на подконтрольную Украине территорию можно. Обратно мы уже по таким документам не пропускаем», — сказал Слободян.

Таким образом, граждане из неподконтрольных властям районов могут пересекать линию соприкосновения по таким документам для подачи заявления в миграционную службу о новом паспорте.

По словам спикера ГПСУ, в некоторых случаях пограничники пропускают граждан, не имеющих при себе паспорта, однако после установления их личности.

Слободян подчеркнул, что наличие других документов, удостоверяющих личность, поможет сотрудникам ГПСУ на КПВВ «быстрее принять решение о пропуске».

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