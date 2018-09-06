Фронтовая Горловка: на окраинах продолжают стрелять

В окрестностях города сохраняется напряженная обстановка.

По словам горожан, в среду наиболее активно стреляли вечером. До наступления темноты и после неспокойно было на западе/северо-западе — от Новгородского, Шум и Майорска до ж/м Гагаринский и Мичуринский. Кроме того, позднее сообщалось о боях в районе Зайцево и на светлодарском направлении.

Продолжались они 5-го сентября и под Донецком (район аэропорта, Спартака, Песков, Красногоровки и Марьинки), восточнее Мариуполя (от Чермалыка и Павлополя до Саханки и Широкино). На Луганщине обстрелы осуществлялись вблизи населенных пунктов Крымское, Новотошковское и Золотое (на севере/северо-востоке от Попасной) и у Станицы Луганской.

Тем временем, в военных сводках отмечается постепенная эскалация конфликта, несмотря на объявленное «школьное» перемирие.