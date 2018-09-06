В Минске ТКГ подтвердила приверженность соблюдению соглашений

Вчера, 5-го сентября, в столице Беларуси прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Стороны в очередной раз подтвердили полную приверженность соблюдению минских соглашений.

Как заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, нынешнее лето стало самым спокойным с начала конфликта, т. к. наблюдалось сокращение жертв среди гражданского населения.

Он отметил, что немалую роль в этом сыграли «хлебное» и «школьное» перемирия.

Также шла речь о проведении международного расследования убийства Александра Захарченко под контролем ОБСЕ.

В то же время, российская сторона отказалась раскрывать местоположение бывшего главы «ЛНР» Игоря Плотницкого, бежавшего в Россию после внутреннего конфликта в Луганске.

По словам Ирины Геращенко, также нет продвижения в вопросах поиска пропавших без вести и идентификации погибших на Донбассе.

Кроме того, в ходе переговоров обсуждалась подготовка поездки швейцарского дипломата, координатора ОБСЕ Тони Фриша на Донбасс. По некоторым данным, он собирается на днях побывать с обеих сторон линии разграничения.

Поднималась животрепещущая тема восстановления и улучшения качества мобильной связи от «Vodafone», а также проблемы с выплатой пенсий и водоснабжением в регионе.

Как сообщил Мартин Сайдик, новая встреча состоится 19-го сентября, где будут предложены дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня в зоне боевых действий на востоке Украины.