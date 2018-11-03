Сколько наблюдателей ОБСЕ находится на Донбассе?

Ответ на этот вопрос дал первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на недавней пресс-конференции.

По его словам, количество сотрудников СММ ОБСЕ в Украине насчитывает более 1200 человек, более 750 из которых — международные наблюдатели.

Большинство работает в Донецкой и Луганской области, по обе стороны линии соприкосновения.

«Если брать ежедневный рост, то мы отправляем каждый день порядка 90 патрулей с обеих сторон линии соприкосновения, а также наши патрули работают в других регионах страны», — рассказал Хуг.

Ранее Хуг заявлял, что в районе Горловки в одном месте расстояние между позициями сторон сократилось почти на километр.