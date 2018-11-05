Итальянский ресторатор Луиджи Пелусо хочет вернуться в «свою Горловку»

«Я очень скучаю по Горловке. Обязательно вернусь, как только успокоится. Это мой родной дом, и там я был счастлив все время, которое прожил. Помню каждую улицу, каждый поворот, всех гостей, которые приходили ко мне в пиццерию».

Итальянец Луиджи Пелусо считает себя настоящим жителем Горловки, хотя прожил там всего 3,5 года. Джино, так зовут его друзья, развивал в Горловке пиццерию «Pizzeria da Gino», где готовил настоящую итальянскую пиццу. Как сложилась его жизнь после начала вооруженного конфликта?

- Я вернулся в Швейцарию летом 2014-го года. После того, как увидел в городе танк по проспекту Ленина и летающие самолеты, захват горуправления милиции – понял, что началась война, — рассказывает по телефону Джино.

Во время разговора он всегда говорит «мы», не отделяя себя от коренных горловчан.

- Мы допустили, мы не смогли остановить кровопролитие, у нас не было идеи, — считает Луиджи и добавляет, что тяжелый труд привел к тому, что у многих людей на Донбасса не было характера. — Это как ребенок – взял на руки и понес куда хочешь.

Итальянец продолжает следить за развитием событий в Украине. По его мнению, чтобы разрешить конфликт и попытаться вернуть города в правовое поле Украины - необходимо просто поговорить друг с другом.

Жена осталась в Швейцарии – я полюбил Горловку

В Горловке Джино оказался не случайно. Его жена Ольга родом из шахтерского города. Но так сложилось, что она не захотела жить здесь. Ей пришлась по вкусу Швейцария, где у Джино три ресторана. Она там оставалась работать шеф-поваром.

А он полюбил Горловку. И решил вести здесь бизнес. Сперва мечтал о ресторане высокой кухни. Когда не нашел профессиональных шеф-поваров, решил попробовать формат пиццерии. Для этого купил в центре города помещение за 70 тысяч долларов, завез туда оборудование, обучил сотрудников и начал работать.

«Почему мне здесь нравится? 40 лет назад в Италии мой город был как сейчас ваша Горловка. Я вспоминаю молодость и мне хочется жить, как 40 лет назад. Часто слышу, что Горловка плохой город, а для меня Горловка – хороший город, он мне нравится», — признавался тогда итальянец журналисту местного издания.

- У меня в Горловке каждый день был как новый. Это в Швейцарии все скучно и понятно. Одни и те же правила, одни и те же люди. Я уже не получал удовольствия. В Горловке же неожиданности ждали на каждом шагу, начиная от знакомства со всеми контролирующими органами, бюрократией, коррупцией и заканчивая новыми удивительными друзьями, с которыми дружим до сих пор, — вспоминает итальянец.

Его пиццерия полюбилась не только местным жителям. Сюда приезжали иностранцы, были и англичане, и израильтяне.

Но на первых порах Джино столкнулся с тем, что по привычке в его заведение приходили местные алкоголики. Ранее на месте пиццерии по проспекту Победы распологался бар-наливайка. Ресторатор умышленно поднял цены на алкоголь. Так избавился от непрошенного контингента клиентов.

Мечтал купить дом в Горловке и открыть детское кафе

Пиццу он готовил по итальянскому рецепту, продукты закупал в донецком Метро: томатный соус, итальянские спагетти, сыр моцареллу, швейцарские дрожжи. Цена готовой пиццы в 2013 году составляла 50 гривен.

Во время работы он сталкивался с такими трудностями, которые ему были непонятны. К примеру, организовал фестиваль пива, но клиентов практически не было.

- Я понимал ситуацию в городе, зарплаты маленькие, 2-3 тысячи. Не все могут себе позволить прийти в ресторан и потратить 200 грн. Это не Швейцария, это не Италия. Это – Горловка, — думал он тогда, но не сдавался и продолжал вкладывать в бизнес.

По его словам, через время пиццерия начала приносить доход и его это воодушевило.Джино мечтал купить дом в Горловке и двигаться дальше. В планах было открытие детского кафе и организация доставки пиццы. Даже купил автомобиль для этого.

Джино много сил вкладывал в пиццерию. Сам обучал сотрудников, сам готовил, сам убирал и даже спать оставался в заведении, потому что не было сил идти домой, а работы с утра уже предстояло очень много.

- Еще у меня мечта, чтобы Горловка была хорошим городом, как у меня раньше был город в Италии 40 лет назад. Чтобы в Горловке были хорошие улицы, качественные дороги, много цветов на улицах и все работало, — об этом он мечтал, живя в городе.

«В пиццерии организовали бомбоубежище, но я был не против»

Столица Украины — Киев — не пришелся по душе Джино. Горловку же настолько полюбил сразу и принял для себя, что душа до сих пор болит об этом городе.

- После того, как я уехал, в моей пиццерии организовали бомбоубежище. Люди там прятались от обстрелов. Конечно же, я был не против, — говорит он. И далее рассказывает о том, что произошло с пиццерий без него.

- Когда уехал, я рассчитал всех сотрудников — 7 человек. Закрыл помещение, оставив оборудование и все, что там было. Но друзья рассказали: кто-то воспользовался моим отсутствием и начал работать там. Но это не была моя пиццерия. Какой-то бар там сделали,а несколько дней назад все закрылось, — подчеркивает он.

Оказалось, все оборудование уже поломали, а помещение стало непригодно для использования.

Тем не менее, Джино не расстраивается и не сожалеет о потерях. Он верит, что вернется в свою Горловку. Посадит цветы, откроет свою пиццерию, будет кормить горожан и помогать восстанавливаться городу, ставшему для него родным.