Как переселенец из Горловки купил в Киеве квартиру в кредит

Внутренне перемещенные лица могут купить жилье в кредит на оптимальных условиях. Об этом сообщает адвокат Иван Ангелин, который переехал из Горловки.

Он поделился личным опытом: его семье удалось купить квартиру в Киеве после трех лет проживания в столице. Нужная сумма была взята в банке: требования к переселенцам — такие же, как и к другим украинцам.

Необходимо:

подать заявление,

предоставить справку об официальной зарплате,

выбрать сроки кредита — на 5, 10, 20 лет.

«Квартира обошлась почти в миллион гривен. Первоначальный взнос составил 600 тысяч. Кредит мы взяли на 20 лет. В месяц выходит 6−6,5 тысяч гривен», — рассказал Ангелин, пишет онлайн-журнал «Свои».

При этом адвокат рекомендует взять срок кредита больше, даже если есть возможность ежемесячно выплачивать крупные суммы.

«Можно было взять на 5 лет и платить по 20 тысяч, но мы себе оставили возможность для маневра. Не хочется сильно надрываться, хочется и для себя пожить, а не работать всю жизнь на эту квартиру», — отметил он.

При этом жилье в Горловке продать не удалось — там сейчас квартиры продаются слишком дешево.

ДонПресс