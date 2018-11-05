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«Аркан»: переселенцев продолжают лишать пенсий

Понедельник, 5 ноября, 2018

Вернут ли переселенцам задолженности по пенсиям, которых их лишили из-за якобы нарушений сроков пребывания на неподконтрольной части Донбасса до конца текущего года.

Об этом у заместителя министра социальной политики Украины Николая Шамбира в эфире ТК «112 Украина»спросила переселенка из Александрии Кировоградской области Ольга.

По словам женщины, пенсию за июнь ей так и не выплатили, а на горячей линии Пенсионного фонда Украины (ПФУ) ей сказали, что сейчас разрабатывается новый порядок выплаты задолженности.

«Действительно ли разрабатывается этот новый порядок, и есть ли вообще возможность дождаться выплаты задолженности хотя бы до конца года?», – спросила женщина

«Задолжали за один месяц, но так неуверенно пояснили, что в Пенсионный фонд поступила информация, что я пребывала на неподконтрольной территории длительное время, свыше положенного. Хотя я уже получила письмо из Госпогранслужбы, что я не пересекала границу. Но раз вы туда попали, мы теперь не можем вам выплатить пенсию, потому что ждем отдельное финансирование», –  отметила пенсионерка

Заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир пообещал, что информация будет проверена и в случае, если пересечения линии разграничения не было, все вопросы будут решены.

«Относительно долгов за прошедшее время по тем людям, которые пересекают линию разграничения, этот вопрос будет решаться отдельно. Он будет готовиться и будет по нему принято решение. А те выплаты, которые были ошибочно сняты, все эти вопросы будут рассмотрены. Нам нужно сначала разобраться: в каких случаях люди действительно пересекали линию разграничения, а в каких – не пересекали», – сказал Шамбир.

Трибун



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