За неделю в Горловке скончались 56 человек

Население города продолжает сокращаться, об этом стало известно во время аппаратного совещания местных властей от «ДНР».

В период с 22-го по 28-е октября в Горловке скоропостижно скончались 56 человек, еще четыре горожанина покончили жизнь самоубийством, два человека пропали без вести.

Что касается криминальной обстановки в городе, то за неделю зарегистрировано 297 заявлений и сообщений жителей о преступлениях и происшествиях — о кражах, телесных повреждениях, хулиганствах и мошенничествах и др.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что за указанный период в Горловке на свет появились 12 малышей — пять мальчиков и семь девочек.