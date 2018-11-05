Школьники Горловки с экскурсиями побывали на «Стироле», «Истеке» и «Стиролбиофарме»

Мероприятия сотрудниками УТСЗН и отделением Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний Калининского района.

Учащиеся ОШ № 21 посетили «Стирол», где им показали одну из самых высоких точек Горловки – цех по производству карбамида «гранбашня», завод по производству аммиака, склад хранения карбамида, диспетчерскую и лабораторию. Кроме того, ребята узнали, как происходит процесс производства дистиллированной воды. Завершилась экскурсия в зооуголке, где школьники увидели его питомцев — птиц и животных.

Подростки из ОШ № 5 побывали на коксохимическом заводе (ООО «Истек»). Им рассказано о технологическом процессе по производству кокса, о добыче и обогащении угля.

Экскурсия для учащихся ОШ № 13 была проведена на ООО «Стиролбиофарм». Им показали производственную, упаковочную и складскую зоны фабрики. Ребята увидели весь процесс производства медпрепаратов и даже получили в подарок витамины.

На каждом из предприятий школьникам также разъяснялись вопросы охраны труда.