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Школьники Горловки с экскурсиями побывали на «Стироле», «Истеке» и «Стиролбиофарме»

Понедельник, 5 ноября, 2018

Мероприятия сотрудниками УТСЗН и отделением Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний Калининского района.

Учащиеся ОШ № 21 посетили «Стирол», где им показали одну из самых высоких точек Горловки – цех по производству карбамида «гранбашня», завод по производству аммиака, склад хранения карбамида, диспетчерскую и лабораторию. Кроме того, ребята узнали, как происходит процесс производства дистиллированной воды. Завершилась экскурсия в  зооуголке, где школьники увидели его питомцев — птиц и животных.

Подростки из ОШ № 5 побывали на коксохимическом заводе (ООО «Истек»). Им рассказано о технологическом процессе по производству кокса, о добыче и обогащении угля.

Экскурсия для учащихся ОШ № 13 была проведена на ООО «Стиролбиофарм». Им показали производственную, упаковочную и складскую зоны фабрики. Ребята увидели весь процесс производства медпрепаратов и даже получили в подарок витамины.

На каждом из предприятий школьникам также разъяснялись  вопросы охраны труда.



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