В Украине вступил в силу закон о возобновлении кредитования

Соответствующий документ был опубликован в официальном правительственном издании «Голос Украины» 3-го ноября.

«Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу настоящего закона», — говорится в нем.

Ожидается, что со вступлением этого документа в силу уменьшатся риски кредиторов при осуществлении кредитных операций. А это в свою очередь должно облегчить доступ субъектов хозяйствования и физических лиц к использованию банковских займов.

Также предполагается, что будут защищены права кредитора-ипотекодержателя, документ юридически обезопасит институт поручительства.

Кроме того, банки смогут получать важную для кредитных отношений информацию о заемщике. Станет невозможным отчуждение предмета ипотеки без согласия банка-кредитора.

Уменьшатся риски уклонения от кредитных обязательств при наследовании имущества заемщика.

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