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Фронтовая Горловка: ночью работало тяжелое

Воскресенье, 4 ноября, 2018

В субботу вечером и ночью в окрестностях города было громко.

О боевых действиях горловчане начали сообщать с 17 часов по местному времени, когда прогремел одиночный мощный «бах». В 18 час. они рассказали о перестрелках на юго-западных окраинах, а спустя еще полтора часа — об обстреле в направлении Зайцево на севере и района шахты им.Гагарина, Пивденного и Шумов на западе. В дальнейшем, до полуночи периодически продолжали «шуметь» все западные окраины — от юга до севера.

В воскресенье ночью, по словам горожан, в этой стороне около часа велся артиллерийский обстрел. Неспокойно с раннего утра стало и на севере, а начиная с 8 час., отдаленные отголоски войны доносились с юго-запада.  

Велся огонь 3-го ноября на западе и севере Донецка, на востоке Мариуполя и на Луганщине (Золотое).



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