«Шахтер» одолел «Динамо» со счетом 2:1

В чемпионате Украины по футболу состоялся один из долгожданных матчей сезона — главное дерби двух непримиримых соперников.

В Харькове субботним вечером сошлись «Шахтер» и «Динамо». Команды выдали яркую и зрелищную игру, не забыв наградить болельщиков драматичной развязкой. Как происходит в последние встречи грандов с началом поединка горняки больше атаковали позиционно, а киевляне, успешно сопротивляясь в обороне, искали свои шансы в острых контратаках. Один из них предоставился за пару минут до окончания первого тайма — в итоге такого выпада дончане «потеряли» в штрафной Шапаренко и юный динамовец в упор расстрелял владения Пятова.

На вторую половину встречи вместо Дентиньо Фонсека выпустил восстановившегося после травмы Тайсона и именно ему было суждено переломить ход противостояния. Игра хозяев поля сразу же преобразилась и одна из атак завершилась прострелом Тайсона, а Мораесу оставалось лишь попасть в створ ворот с пары метров — 1:1.

Далее борьба пошла еще острее и на встречных курсах, но самое интересное произошло уже в добавленное время. Сначала на 91-й минуте второй «горчичник» перед собой увидел Кенджера, а на 95-й ошибся Мандзюк и Мораес сбросил мяч на Виктора Коваленко, которому удался шикарный удар в дальнюю «девятку» — 2:1.

Эта победа над командой Александра Хацкевича стала первой для Пауло Фонсеки в истории чемпионатов страны, что позволило увеличить «Шахтеру» отрыв от «Динамо» до восьми очков.