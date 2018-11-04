В Горловке поймали маньяка

Об этом в соцсетях сообщил глава горадминистрации от «ДНР» Иван Приходько.

«Мало кто знает, но ровно неделю назад, многих из нас потрясла новость, что в Горловке завелся маньяк, который совращал маленьких девочек. Слава богу не насиловал», — говорится в сообщении.

По его словам, приметы были известны, поэтому маньяка поймали оперативно. Им оказался «достаточно юный горловчанин».

Приходько также выразил благодарность местным жителям, с чьей помощью удалось выйти на след преступника.