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Фронтовая Горловка: к вечеру ситуация традиционно обострилась

Понедельник, 5 ноября, 2018

Как уже сообщалось, в воскресенье с утра было неспокойно на севере города.

Днем тревожных сообщений не поступало, а основные события происходили уже ближе к вечеру. Так, еще в светлое время суток «зашумело» светлодарское направление, а после наступления темноты стрелять начали в районе шахты им.Гагарина и Зайцево. Ночью также упоминались окрестности Гольмовского, Травневого и Доломитного, где периодически довольно громко «бахало».

В понедельник с утра тоже спокойно не было — бои велись на западе.

4-го ноября, боевые действия слышали и жители Донецка, по их словам, они происходили на севере и западе облцентра. В сводки попали районы Авдеевки и Ясиноватой, Спартака, Песков и Жабичево, Марьинки и Александровки, а также Старомихайловки и Трудовских. На других участках линии разграничения также неспокойно было под Новотроицким, от Павлополя до Широкино и Саханки на мариупольском направлении, а на луганском — у Крымского, Новотошковского Золотого.

Применялись минометы различного калибра, вооружение бронетехники (БМП), гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие.



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