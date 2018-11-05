«Александрия» не смогла догнать «Динамо»

3-го и 4-го ноября, состоялись поединки 14-го тура украинской Премьер-лиги.

О результате центрального матча, в котором «Шахтер» добился волевой победы над «Динамо», «Кочегарка» уже сообщала. Осечкой киевлян не смогла воспользоваться идущая третьей «Александрия». Команда Шарана разошлась миром с «Десной» — 1:1 и так и не сравнялась с вице-чемпионами по очкам. Отметим, что черниговские футболисты ушли от поражения благодаря голу на 87-й минуте.

«Львов» дома уступил «Ворскле» — 0:2 и покинул верхнюю часть турнирной таблицы. Его место заняла «Заря», разгромившая в Одессе «Черноморец» — 3:0. К слову, этот матч прошел при пустых трибунах — из-за массовых грубых нарушений правил поведения для зрителей руководство клуба приняло решение провести матч без зрителей.

Другой аутсайдер чемпионата — киевский «Арсенал» — с минимальным счетом проиграл в Мариуполе, а «Олимпик» в Киеве не смог справиться с «Карпатами» — 1:2.