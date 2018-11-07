В Горловке «отработали» еще несколько рынков

На днях «Кочегарка» сообщала о рейде, проведенном на рынке по ул.Болотникова, а в этот раз проверки, направленные на «пресечение стихийной торговли», коснулись рынков в ж/м «Солнечный» и ж/м «Восточный».

Сообщается, что по их итогам составлено 9 административных протоколов за «нарушение правил торговли на рынках», два — за «торговлю с рук в неустановленных местах» и три — за «нарушение правил торговли и оказания услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг».