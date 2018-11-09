 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Водитель, из-за которого погибли пассажиры, проведет за решеткой до 10 лет

Пятница, 9 ноября, 2018

Прокуратурой Донецкой области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК Украины.

Установлено, что 27 июля текущего года 40-летний ранее судимый житель Горловки, управляя автомобилем марки «Оpel Omega» на автодороге «Лиман-Бахмут-Горловка», не убедился в опасности маневра и, выполняя поворот налево с проезжей части в заездные карманы вблизи поворота к селу Зайцево, не уступил дорогу автомобилю «Renault Megane», который двигался навстречу по равнозначной дороге.

Преступная самонадеянность человека стоила жизни трем его пассажирам 56-летнему мужчине и женщинам 65 и 59 лет. Впоследствии еще одна пострадавшая скончалась в больнице. Водитель и двое пассажиров «Renault Megane» получили телесные повреждения различной степени тяжести. Суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Жизнь



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования