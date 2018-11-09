Водитель, из-за которого погибли пассажиры, проведет за решеткой до 10 лет

Прокуратурой Донецкой области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК Украины.

Установлено, что 27 июля текущего года 40-летний ранее судимый житель Горловки, управляя автомобилем марки «Оpel Omega» на автодороге «Лиман-Бахмут-Горловка», не убедился в опасности маневра и, выполняя поворот налево с проезжей части в заездные карманы вблизи поворота к селу Зайцево, не уступил дорогу автомобилю «Renault Megane», который двигался навстречу по равнозначной дороге.

Преступная самонадеянность человека стоила жизни трем его пассажирам 56-летнему мужчине и женщинам 65 и 59 лет. Впоследствии еще одна пострадавшая скончалась в больнице. Водитель и двое пассажиров «Renault Megane» получили телесные повреждения различной степени тяжести. Суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Жизнь