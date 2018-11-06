Стали известны подробности задержания извращенца

Как сообщили местные интернет-издания, в Горловке по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних был арестован пятнадцатилетний подросток.

Преступление произошло в подвале одного из многоквартирных домов. Используя беспомощное состояние трех девочек, житель Никитовского района совершил действия сексуального характера. Мало того, подросток все происходящее снял на мобильный телефон.

«Видеофайлы изъяты и приобщены к делу», — говорится в сообщении.

Ранее «Кочегарка» писала, что глава горадминистрации от «ДНР» Иван Приходько заявил о поимке в Горловке маньяка.