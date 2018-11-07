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В «ДНР» ликвидировали еще одну шахту

Среда, 7 ноября, 2018

Шахта «Северная» в Макеевке была ликвидирована 1 ноября. Об этом сообщается на сайте предприятия «Макеевуголь».

«Департамент государственной регистрации министерства доходов и сборов Донецкой народной республики уведомляет, что 01.11.2018г. внесена запись 01 02 09 000098 в Единый государственный реестр юридических и физических лиц-предпринимателей о закрытии обособленного подразделение Шахта «Северная» государственного предприятия «Макеевуголь», — отмечается в сообщении.

Напомним, что с начала вооруженного конфликта в ОРДО были закрыты уже 23 шахты.

Были ликвидированы все шахты в таких ранее горняцких городах, как Горловка и Енакиево.

В частности: шахта им. Калинина (Горловка), шахта им. Ленина (Горловка), шахта «Булавинская» (пгт Булавинское, г. Енакиево), шахта «Ольховатская» (пгт Ольховатка, г. Енакиево), шахта «Красный Профинтерн» (пос. Веровка, г. Енакиево), шахта «Красный Октябрь» (Енакиево).

62.ua



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