«Выборы» в ОРДЛО не соответствуют ни букве, ни духу Минска – Сайдик

Вопрос так называемых «выборов» в ОРДО и ОРЛО, проведение которых назначено на следующее воскресенье, был поднят во время пленарной сессии Трехсторонней контактной группы.

Запланированные на 11 ноября так называемые «выборы» в отдельных районах Донецкой и Луганской областях противоречат Минским договоренностям по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 6 ноября, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

«Вопрос так называемых «выборов» в ОРДО и ОРЛО, проведение которых назначено на следующее воскресенье, был поднят во время пленарной сессии Трехсторонней контактной группы», – сообщил он.

«В этой связи позвольте мне повторить уже высказанную ранее позицию: Я считаю, что проведение так называемых «выборов» не соответствует ни букве, ни духу Минских договоренностей», – подчеркнул Сайдик.

Следующее заседание Контактной группы запланировано на 22-е ноября