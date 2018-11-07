«Выборы» в ОРДЛО не соответствуют ни букве, ни духу Минска – Сайдик

Среда, 7 ноября, 2018
Вопрос так называемых «выборов» в ОРДО и ОРЛО, проведение которых назначено на следующее воскресенье, был поднят во время пленарной сессии Трехсторонней контактной группы.
Запланированные на 11 ноября так называемые «выборы» в отдельных районах Донецкой и Луганской областях противоречат Минским договоренностям по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
Об этом заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 6 ноября, сообщает пресс-служба ОБСЕ.
«Вопрос так называемых «выборов» в ОРДО и ОРЛО, проведение которых назначено на следующее воскресенье, был поднят во время пленарной сессии Трехсторонней контактной группы», – сообщил он.
«В этой связи позвольте мне повторить уже высказанную ранее позицию: Я считаю, что проведение так называемых «выборов» не соответствует ни букве, ни духу Минских договоренностей», – подчеркнул Сайдик.
Следующее заседание Контактной группы запланировано на 22-е ноября