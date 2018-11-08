В блиндаже под Горловкой обнаружили крупную партию спирта

Пару месяцев назад в окрестностях Шумов ВСУ заняли несколько квадратных километров в «серой» зоне.

С тех пор в этом и до того неспокойном районе перманентно идут серьезные бои. Тем не менее, именно в этом районе сотрудники спецназа ГФСУ вместе с бойцами разведроты одной из бригад ВСУ нашли полторы тысячи литров спирта.

По представленным пресс-центром Объединенных сил данным, полторы сотни 10-литровых бутылей хранились в достаточно аккуратном и замаскированном блиндаже вблизи линии соприкосновения меду Торецком и Майорском. Их стоимость оценена в 405 тысяч гривен.

Спирт изъят и передан на ответственное хранение на лицензированный склад. Кому он принадлежал, разбирается следствие.

Реал