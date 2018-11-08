Фронтовая Горловка: утром под обстрел попало Зайцево

Вчера, снова наиболее интенсивно обстрелы велись в темное время суток, но только на северных окраинах.

По словам местных жителей, в среду стрелять начали после 16 час. по местному времени. Обстрелы фиксировались на севере города (Зайцево, Гольмовский и светлодарское направление), где, в основном, применялись гранатометы, стрелковое вооружение и зенитные установки, также были слышны несколько «бахов» помощнее. К слову, именно здесь вчера и велись активные боевые действия — остальные участки в сводках не упоминались.

Продолжались бои в районе Зайцево на протяжении всего вечера, но и ночью не стихло, только акцент сместился в сторону Гольмовского, а также Светлодарской дуги.

Сегодня утром с самого утра неспокойно снова было на северных окраинах. По некоторым данным, зафиксированы попадания в жилой сектор в Зайцево на ул.Смоленская — повреждены ворота в один из дворов и хозпостройка.

7-го ноября обстрелы также велись под Донецком (Ясиноватая, Авдеевка и Спартак, Пески, Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка и Александровка), на юге регионе (от Павлополя до Саханки), а на Луганщине — у Станицы Луганской. В основном, применялись гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.