«Шахтер» разбит в Манчестере

Вчера в Лиге чемпионов состоялись восемь матчей 4-го тура группового раунда.

В Англии, где «Манчестер Сити» принимал «Шахтер», снова был зафиксирован разгромный счет - две недели назад в Харькове британцы выиграли 3:0. На этот раз счет оказался еще крупнее. Уже на 13-й минуте забил Силва, а через десять минут Стерлинг ковырнул носком газон и упал, при этом Матвиенко был в полуметре от него, но судья назначил пенальти и отличился Жезус. После перерыва «Шахтер» решил искать удачу в атаке, полностью забыв про оборону, что материализовалось в еще четыре пропущенных гола от «Манчестер Сити» — голы на разные вкусы забивали Стерлинг, Марез, а Габриэл Жезус в итоге и вовсе отметился хет-триком.

0:6 — «Манчестер Сити» лидирует в группе F, имея 9 очков, а «Шахтер» с двумя очками замыкает турнирную таблицу.

В другом матче во Франции «Лион» и «Хоффенхайм» снова сыграли в результативную ничью — на этот раз — 2:2.

Горнякам осталось провести еще два поединка — в гостях у «Хоффенхайма» и дома с «Лионом». Несмотря на турнирное положение в группе, шансы на второе место у «Шахтера» есть — надо лишь выиграть оставшиеся встречи.

Остальные результаты 4-го тура Лиги чемпионов: «Монако» – «Брюгге» – 0:4, «Атлетико» М. – «Боруссия» Д. – 2:0, «Тоттенхэм» – ПСВ – 2:1, «Интер» – «Барселона» – 1:1, «Наполи» – ПСЖ – 1:1, «Црвена Звезда» – «Ливерпуль» – 2:0, «Порту» – «Локомотив» М. – 4:1, «Шальке» – «Галатасарай» – 2:0, «Бенфика» – «Аякс» — 1:1, «Бавария» – АЕК — 2:0, ЦСКА М. – «Рома» — 1:2, «Виктория» – «Реал» — 0:5, «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед» — 1:2, «Валенсия» – «Янг Бойз» — 3:1.

Сегодня в Лиге Европы сыграют еще два украинских клуба. В домашних стенах «Динамо» примет «Ренн», а «Ворскла» — «Карабах». Начало прямой трансляции из Киева запланировано на 20 час. на канале «Футбол 1″, а из Полтавы — на 22 час. на канале «Футбол 2″.