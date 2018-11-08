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Заявления Хуга являются его личным мнением – глава СММ ОБСЕ

Четверг, 8 ноября, 2018

Высказанные в интервью заявления Александра Хуга, который не считает Россию страной-агрессором, были некорректно поданы и являются личным мнением бывшего заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом глава Спецмиссии Ертурул Апакан заявил во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Как сообщила в Facebook Ирина Геращенко, украинская сторона ТКГ во главе с Русланом Демченко обратилась к руководителю СММ ОБСЕ с требованием дать оценку заявлениям Александра Хуга. Она отметила, что Апакан ответил, что факты говорят сами за себя, а слова Александра Хуга были его личным мнением.

«Часть текста, опубликованного в интервью журнале Foreign Policy, была некорректно процитирована и впоследствии была исправлена. Задача СММ ОБСЕ в Украине — устанавливать и отчитываться о фактах. Факты, изложенные в наших отчетах, говорят сами за себя. Мы, как и раньше, решительно преданы реализации мандата СММ для оказания поддержки и содействию нормализации ситуации», — заявил председатель СММ ОБСЕ, добавив, что такова официальная позиция Спецмиссии.

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