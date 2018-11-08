В Украине нашли 1,5 млрд. грн. на долги медикам

Четверг, 8 ноября, 2018
Правительство поддержало перераспределение 1,5 млрд гривен из резерва госбюджета и других программ Минздрава.
Правительство на заседании в среду, 7 ноября, перераспределило средства на погашение задолженностей по зарплатам медицинским работникам, пишет РБК-Украина.
В частности, правительство поддержало перераспределение 1,5 млрд гривен из резерва госбюджета и других программ Минздрава на медицинскую субвенцию из местным бюджетам. Эти средства должны быть использованы по следующим приоритетам:
Теперь местные советы должны принять изменения в свои бюджеты, чтобы средства по механизму субвенции получили все медучреждения.