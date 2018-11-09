Рада приняла закон о растаможке «евроблях»

Коэффициент возраста, который требовали убрать протестующие, остался.

Верховная Рада в четверг, 8 ноября, приняла во втором чтении и в целом законопроект №8487 о снижении акцизов на ввоз автомобилей, который призван решить проблему массового использования в Украине подержанных автомобилей на иностранных номерах.

Его поддержали 250 народных депутатов.

Законопроект предполагает введение новой формулы акцизного налога, который будет рассчитываться как умножение базовой ставки на коэффициент двигателя (объем/1000) и коэффициент возраста (количество полных календарных лет).

Базовая ставка составит 50 евро для машин с бензиновым двигателем и 75 евро для дизельных. Для крупнолитражных автомобилей — 100 евро и 150 евро соответственно.

Установлен граничный коэффициент возраста импортируемого автомобиля. «То есть если автомобилю 16, 18, 20 лет — граничный коэффициент все равно 15″.

В течение 90 календарных дней после вступления в силу закона будет действовать понижающий коэффициент 0,5.

Режимы временного ввоза или транзита, по которым в Украине находятся большинство «евроблях», можно будет перевести в режим импорта при уплате штрафа в размере 8500 гривен.

Средства от растаможки «евроблях» в 2018-2019 годах будут направлены на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

Левый берег