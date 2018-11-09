Фронтовая Горловка: ситуация остается напряженной

Наиболее интенсивно боевые действия в четверг велись на западных и северных окраинах.

Как сообщалось ранее, с самого утра неспокойно было на севере города. Ближе к полудню стреляли в стороне Новолуганского и Доломитного, а позднее до Горловки доносились тяжелые «бахи» с юго-запада, но отдаленно.

Вечером местные жители снова услышали бои. После 17 час. по местному времени «зашумели» север и запад. В течение нескольких часов, в основном, были слышны перестрелки, но периодически работало и тяжелое. Об этом, например, очевидцы сообщали и в 18 час., и после 19.30. По состоянию на 21 час., в сводках упоминались окрестности Зайцево и Гольмовского, ж/м Гагаринский, Изотовский и Мичуринский.

Очень громко, по их словам, было также ближе к 23 час. В пятницу с утра также было неспокойно как на западных окраинах, так и на севере и на светлодарском направлении.

На других «горячих точках» также без особых изменений: продолжают стрелять в районе расположенных населенных пунктов под Донецком, Мариуполем, а в Луганской области — у Крымского.