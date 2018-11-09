«Динамо» обыграло «Ренн», «Ворскла» уступила «Карабаху»

Состоялись матчи четвертого тура групповой стадии Лиги Европы.

В Киеве «Динамо» принимало «Ренн». До перерыва отличился Вербич, а в середине второго тайма Миколенко и Шапаренко довели дело до разгрома. Французы лишь на 89-й минуте смогли провести гол престижа (Сибатшо) — 3:1.

В другом поединке группы «Астана» обыграла «Яблонец» — 2:1.

В группе К лидируют «Динамо» и «Астана» — по 8 очков, у «Ренна» — 3, у «Яблонца» — 2 очка.

«Ворскла» в Полтаве встречалась с «Карабахом» и пропустила с пенальти уже на 13-й минуте. В дальнейшем, хозяева поля пытались найти брешь в обороне азербайджанцев порой скатываясь на навал, но ни одна из потуг к успеху так и не привела — 0:1.

Кроме того, матч запомнился использованием болельщиками пиротехники, из-за чего судье даже пришлось увести футболистов в подтрибунное помещение и добавить 12 минут.

В Лондоне «Арсенал» и «Спортинг» сильнейшего не выявили — 0:0.

Группа Е:

«Арсенал» — 10, «Спортинг» — 7, «Ворскла» и «Карабах» — по три очка.

Из других результатов вчерашнего дня выделим ничью «Зенита» с «Бордо» во Франции — 1:1, домашние волевые победы «Краснодара» над «Стандардом» — 2:1 и «Спартака» над «Рейнджерс» — 4:3, причем москвичи все время отыгрывались, а также поражение БАТЭ в Борисове от «Челси» — 0:1.