Фронтовая Горловка: утром и вечером «шумно»

Ситуация остается сложной.

С самого утра в пятницу неспокойно было на севере, а чуть позднее и на западе города. Горожане сообщали о перестрелках, периодически были слышны и «бахи», особенно — на светлодарском направлении. Затем наступило затишье, которое продолжалось до позднего вечера. После 21 час. снова начали стрелять на северо-западе/севере. Наиболее громко было ближе к 23 час. и позднее, когда сторона от Зайцево до Новолуганского гремела тяжелым…

По-прежнему обстреливаются окрестности Ясиноватой и Авдеевки, Спартака и Песков, Марьинки и Александровки под Донецком, у Новотроицкого и Докучаевска, районы Гнутово и Саханки под Мариуполем, а на Луганщине - под Крымским.