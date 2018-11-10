Ощадбанк присылает СМС о смене счетов, что это значит?

Переселенцам начали поступать sms от «Ощадбанка» о смене номера текущего счета. В ситуации разбирались специалисты «Донбасс SOS».

Согласно информации текст сообщения следующий:

“Шановний клієнте! Повідомляємо Вам про зміну номеру поточного рахунку (_ _ _ _). Отримати реквізити нового рахунку можна у відділенні Ощадбанку.Усі інші умови обслуговування залишаються без змін. Ваш Ощадбанк”.

Представители Ощадбанка прокомментировали происходящее так: «Данное sms отправляется с домена Oschadbank, соответственно, это реальное sms от Ощадбанка. Номера карточных счетов изменяются с 2625 на 2620 в соответствии с постановлением Национального банка Украины от 11.09.2017 №89. На обслуживание самих счетов это никак не повлияет».

Постановление Национального банка Украины предусматривает постепенную смену счетов до 1-го января 2019-го года и касается как физических, так и юридических лиц.