Переселенка из Горловки ищет брошенным на войне собакам новых хозяев

Когда я с семьей летом 2014-го уезжала из Донецка, то, помимо необходимых вещей, с собой взяла друга по кличке Марсель. Это рыжий вертлявый пес со звонким лаем, породы карликовая такса. До конца августа мы у друзей жили, на даче в Курахово. Знаю, что хозяевам, которые не были почитателями собак, Марсель доставлял некий дискомфорт, в том числе утренним лаем. Но все же они не указали нам на ворота.

Потом был переезд в Херсон – там на два месяца нас приютили знакомые. Благо, что они были собачниками, поэтому двум псинам в квартире было весело.

Наступил ноябрь, предстоял выбор – оставаться в Херсоне или попробовать свои силы в Киеве? Рискнули и переехали в столицу. С арендой квартиры не возникло никаких проблем. Еще бы арендодатель не разрешил в такой халупе жить с собакой.

Встав немного на ноги, мы решили найти жилье поуютней и поприличней. И тут-то посыпались вопросы от потенциальных арендодателей и риелторов: «у вас есть животное?», «какое?», «это же охотничья порода, много уже вещей погрызла?», «а если наш диван погрызет, вы компенсируете?». И все доводы о том, что Марсель – парень воспитанный и за свои 6 лет ни одной шубы не съел, ни одного тапка не намочил, их не трогали.

Когда я очередной раз пыталась найти квартиру, у нас гостила мама. Послушав телефонные разговоры и мои после них стенания, она предложила: «А давай я Марселя с собой в Донецк повезу?». Я было подумала, что это решение проблемы, а спустя минуту сказала: «Мы своих не бросаем!». И почему-то в тот момент у меня перед глазами промелькнули тощие, изнеможенные собаки, фотографии которых я видела у кого-то из друзей в ленте в соцсети Facebook. Этих животных люди, спасаясь от войны, оставили на произвол судьбы. Иными словами – умирать.

Погибали взаперти

Не понаслышке знаю, что люди, выезжая из Донбасса, пытались тайком от водителей провезти кошку или собаку, спрятав в сумку. Некоторые водители, открыв обман, высаживали их. Чтобы такого не случалось, многие вынуждены были свою рвущуюся в машину собаку оставлять, привязав к дереву или к столбу. А были и такие, что усыпляли питомцев, чтобы те не мучились.

Таких историй вагон и маленькую тележку может рассказать Катерина Пешко. Девушка больше восьми лет живет и работает в Киеве, а в родной Горловке у нее остались друзья. От них Катя и узнавала истории, от которых щемило в сердце и волосы становились дыбом. Например, мужчина на несколько недель уехал из города, а в запертой квартире оставил собаку и попугая. К сожалению, об этой истории небезразличные люди узнали слишком поздно – домашние питомцы погибли.

«Когда на Донбассе началась война, люди стали массово выезжать. И часто бросали своих животных: оставляли их просто на улицах, во дворах на цепи и даже запертыми в квартирах. Такое происходило по обе стороны линии разграничения. Было много смертей животных. И смерти были ужасными. А те собаки, которые выжили, стали размножаться и сейчас их там очень много. Настолько много, что вы даже себе представить не можете», – рассказывает Катерина «Донецким новостям».

В 2015-м году на горловских форумах активно обсуждался массовый отстрел собак, которых целыми самосвалами вывозили за пределы города. Со временем ситуация изменилась, и даже была принята программа стерилизации бродячих животных. Но эти меры коренным образом не поменяли ситуацию – животных по-прежнему очень много. В неподконтрольной Украине Горловке работает несколько мини-приютов, в основном для домашних собак, которых выкинули. Но из-за отсутствия финансирования со стороны местных «властей», приюты могут в любой момент закрыться, и подопечные вновь пополнят бездомные стаи.

Истории с хэппи-эндом

А в мае 2018-го года Катя создала страничку под названием «Собаки из зоны АТО». Здесь она размещает посты о собаках, живущих на войне, которые остались без дома и хозяина. «На страничке «Собаки из зоны АТО» я пиарю животных оттуда в надежде спасти хоть кого-то. Есть истории со счастливым концом, но их не так много, как хотелось бы», – сказала Катя.

Например, в октябре золотистый ретривер по кличке Рэй переехал в новую семью в Новомосковск Днепропетровской области. Рэй долгое время жил один в пустом доме – хозяева уехали, оставив его. Но через некоторое время пса подобрали люди и вывезли в Запорожье. Но должного ухода пес не получал: жил на территории съемного дома, кормился чем придется и где придется. У собаки были больные лапы и уши. Устюки, иными словами, высохшие колоски травы, врезались между пальчиками. Началось воспаление, и пес уже не мог нормально ходить. В ушах – отит. О псе-переселенце узнали местные волонтеры и совместными усилиями Рэю нашли новую семью.

25-летняя Владислава стала для пса-переселенца новой хозяйкой. До недавнего времени у девушки жил тоже ретривер, и тоже Рэй. «В феврале этого года моего пса не стало. Догхантеры в нашем районе разбросали отраву, а Рэю хватило только ее понюхать… Рика, сестра Рэя, очень скучала от одиночества, практически ничего не ела, и я решилась на «усыновление». Подруга показала фотографию Рэя в группе «Животные в Запорожье» и я поняла, что это моя собака!», – рассказала Владислава.

В разговоре выяснилось, что девушка не знала о горькой судьбе Рэя, о том, что в его жизни было столько предательства. «Я от вас впервые услышала, что Рэй, оказывается, из Донбасса. Для меня это новость, – откровенно сказала новая «мама» Рэя. – Когда пес ко мне приехал, то с ушами уже не было проблем, а вот лапки еще где-то месяц пришлось лечить. На них были ранки, которые постоянно кровоточили… Он очень любит детей. Когда ко мне приходит племянница, они бегают, прыгают, играют с мячом. Знает команды «лежать», «сидеть». В ветклинике Рэя обожают, врачи его тискают, обнимают. Он очень послушный и спокойный. Настолько спокойный, что я порой даже удивляюсь. Очень любит виноград. Вполне возможно, что до войны он жил в частном доме, где был виноградник».

Новый дом нашел и сеттер Лорд. «У собаки был куратор в Луганске. Собственно эта девушка мне и написала на страничку. И по стечению обстоятельств у Лорда практически сразу появился куратор, которая захотела его приютить и пристраивать в Киеве. К слову, у этой девушки уже есть несколько собак такой породы. Мы очень долго не могли его вывезти через блокпосты. Куратор в Луганске «переполнена» животными и потому не могла надолго оставить дом, чтобы вывезти собаку. У девушки из Киева не было пропуска нанеподконтрольную территорию. В итоге с помощью страницы нашли небезразличных людей, которые помогли нам с перевозкой Лорда. Он какое-то время пожил в Киеве, но потом перебрался в семью в Николаевскую область», – поделилась Катя.

Листая страничку «Собаки из зоны АТО», мое внимание цепляет история собаки по кличке Алиса. У нее оторвана лапа. «Собака жила в Горловке. Ее выгнали ее хозяева. После этого она ночевала под гаражами напротив своего дома. Соседи подкармливали, а бывшим хозяевам было плевать. Потом она пропала на неделю. А появилась уже с куском мяса вместо лапы. Не знаю, как именно ей оторвало лапу – то ли снаряд, то ли машина. На «выхаживание» она отправилась к моей маме. Наверное, больше такое бы никто не пережил. Ранению была неделя, и Алисе пришлось ампутировать лапу. Но она очень быстро пришла в себя и сейчас довольно резво скачет по квартире. Я долгое время пристраивала Алису и нашла ей хозяйку – женщину-ветеринара из Винницкой области. Уже были куплены билеты, чтобы перевезти собаку. Но моя мама после всего, что вместе с Алисой пережила, пока ее выхаживала, не смогла ее отдать. Так и живут они вместе», – с теплотой рассказала девушка.

Я не волонтер, а просто ответственный гражданин

Беспородные собаки или, иначе говоря, «двортерьеры» в жизни Катерины Пешко были всегда. «Проблема бездомных животных меня волнует (не уверена, что «волнует» – то самое слово) давно. По возможности я и раньше стерилизовала и пристраивала животных. Не массово, а просто тех, которые встречались на пути, мимо которых невозможно было пройти. Например, отдыхая в лесу на базе, которая находится очень далеко от города, нашла там двух сук. Осенью в курортном поселке просто исчезала жизнь – собак ждала голодная смерть. Вывезла их. Оказалось, что одна из них уже беременна, стерилизовать было поздно. Потом пришлось пристраивать 8 щенков», – вспоминает Катя с улыбкой.

В разговоре Катя акцентирует, что она не волонтер, а «Собаки из зоны АТО» – это не организация, а ее личная инициатива. «Волонтеры делают намного больше, а я просто в свободное время пытаюсь быть чуть более ответственной. Что, собственно, каждый может делать. Таким образом и проблема с бездомышами решится быстрее, – уверена девушка. – Цель моей странички – только информационная поддержка, информационная помощь. Там не идут сборы средств на то, чтобы сделать кому-то операцию или кого-то прокормить. Это только поиск хозяев и поиск транспорта, если собаку нужно перевезти в другой город. И еще иногда приходится подсказывать алгоритм действий людям, которые хотят помочь бездомному животному. Это может казаться странным, но на страницу чаще приходят не просьбы о размещении поста, а сообщения в стиле: «Вот есть собачка, никому не нужна. Как ее пристроить?». И люди (тоже удивительно) довольно часто не знают, для того чтобы собачку пристроить, нужно ее сфотографировать, нужно делать объявления – бумажные, в соцсетях, что ее желательно бы простерилизовать, чтобы через пару месяцев она не принесла еще 10 таких же собачек и так далее. Люди не знают, где в своем городе искать для стерилизации ветеринара. Иногда пишут: «У меня во дворе 10 щенков. Заберите – или потравим». Приходится тогда нервно сглатывать и объяснять человеку, что страница – это даже не переполненный до отказа приют, а только страница, и что по ту сторону экрана от человека, грозящегося потравить всех и вся, сидит точно такой же обычный человек, который к тому же еще и находится в другом конце страны».

Катя смущаясь говорит, что те результаты, которые имеются, не повод для статьи. «Одно дело – пристраивать милого щеночка или котеночка, которого потенциальные хозяева могут, приехав, условно потискать и понять, нравится он им или нет. Другое – взрослых собак, подростков или даже тех же щенков, но которых нельзя «потрогать», а можно только посмотреть фотографию и сказать: «Беру». Да и с хорошими фото дистанционно бывает напряженка. А брошенок и родившихся на улице собак и котов хватает в каждом городе. И человеку, который решил спасти животное, объективно проще заглянуть в соседний дворик, просмотреть объявления местных волонтеров или съездить в приют, а не брать «кота в мешке». Пока мне иногда кажется, что все зря. Но посмотрим. Может, прорвемся еще», – не теряет оптимизма Катерина Пешко.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»