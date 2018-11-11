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Фронтовая Горловка: утром под обстрел попал северный пригород

Воскресенье, 11 ноября, 2018

Неспокойно было на протяжении второй половины минувшего дня, неспокойно и сегодня утром.

Как рассказали местные жители, в субботу, начиная с обеда, стрелять начали на западе/северо-западе. Кроме перестрелок периодически были слышны гранатометы. Позднее «зашумел» и север — после 18 час. по местному времени несколько «бахов» прогремели в районе Зайцево. Ближе к 21 час. стрелковое, крупнокалиберное и гранатометы применялись в стороне Широкой Балки, а спустя час интенсивный бой завязался в направлении Гольмовского, Доломитного и Новолуганского, который, судя по отсутствию тревожных сообщений, стих еще до полуночи.

В воскресенье утром под обстрелом снова оказалось Доломитное. По некоторым данным, зафиксировано попадание на ул.Железнодорожная. Кроме того, появились сообщения, что в Горловке пропал сигнал как «Феникса», так и «Vodafone». В «ДНР» заявили, что причиной перебоев в работе «республиканского» оператора стала диверсия.

10-го ноября кроме светлодарского направления наибольшая активность проявлялась у Марьинки, где также «работали» минометы. Стреляли вчера и под Авдевкой, Ясиноватой, Спартаком, Песками, Гнутово, Ужовки, Саханки, Новотошковского и Золотого.



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