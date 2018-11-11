Украинец Усик защитил свои титулы

Этой ночью в Манчестере прошел бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тони Белью.

С началом поединка более активным был Белью, который постоянно досаждал Усику ударами, но к третьему раунду ситуация выровнялась, а вскоре преимущество перешло на сторону Александра. Все решилось в восьмом раунде. Британец пропустил прямой справа и левый боковой, после чего оказался на настиле.

Любопытно, что на этот момент украинский боксер немного проигрывал по очкам сопернику.

Таким образом, Усик не только одержал 16-ю кряду победу в карьере, но и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в первом тяжелом весе. А вот Тони Белью после боя заявил, что его карьера на этом закончена, назвав оппонента лучшим, с кем когда-либо дрался.