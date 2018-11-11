В Донецке снова горело здание дельфинария

Утром, 9-го ноября, в парке им.Щербакова вновь загорелось здание бывшего дельфинария «Немо». Дым пожара был виден на значительном расстоянии.

Напомним, два года назад здесь также произошло возгорание, в результате чего здание было полностью уничтожено. На этот раз из-за пожара обрушилась кровля.

Как сообщили местные СМИ, жертв и пострадавших нет, в то же время причины не уточняются.

Отметим, что в конце ноября 2016-го года в «ДНР» заявляли о планах построить новый дельфинарий.