В Горловке спасателям пришлось вскрывать сразу несколько квартир

Во всех случаях о помощи просили пожилые люди.

Так, 8 ноября спасатели по автолестнице через окно попали в квартиру на четвертом этаже пятиэтажного дома на ул.Пушкинская. В помещении находилась женщина, преклонного возраста, которая упала на пол и не могла подняться самостоятельно. На носилках ее спустили к медикам и затем госпитализировали.

Спустя несколько дней на ул.Гагарина сотрудники ГПСО вскрывали входную дверь шанцевым инструментом — в квартире также находилась пенсионерка.

Схожие случаи в течение недели также произошли в Ясиноватой, Донецке, Макеевке. В одном из них в квартире было обнаружено тело мужчины, без признаков жизни.