Евросоюз не признает «выборы» на Донбассе

Европейский союз считает «выборы» на территории ОРДЛО незаконными и никогда не признает их результаты.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

По ее словам, так называемые «выборы» противоречат международному праву, “подрывают обязательства, взятые по Минским соглашениям, и нарушают суверенитет и законы Украины”.

Она напомнила, что, согласно Минским соглашениям, на территории ОРДЛО возможны местные выборы исключительно в рамках украинского законодательства и стандартов ОБСЕ.

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