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Донбасс на пороге экологической катастрофы — ООН

Вторник, 13 ноября, 2018

Эксперты сообщают, что в результате конфликта на Донбассе разрушены экосистемы на территории по меньшей мере в 530 тысяч га.

Военные действия на территории Донецкой и Луганской областей наносят серьезный экологический ущерб Украине.

Об этом сообщают эксперты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), пишут Новости ООН.

По данным экспертов, в результате конфликта на Донбассе разрушены экосистемы на территории по меньшей мере в 530 тысяч га, в том числе в 18 природных заповедниках общей площадью в 80 тысяч га. Кроме этого, пострадало 150 тысяч га лесов — до сих пор на территории, прилегающей к зоне боевых действий, полыхают 12 тысяч лесных пожаров.

Также сообщается, что в регионе сосредоточено 5,5 тысяч промышленных предприятий и объектов инфраструктуры, которые в случае повреждения станут источником значительного ущерба для окружающей среды.

«Донбасс находится на пороге экологической катастрофы, причина которой — загрязнение воздуха, почвы и воды в результате разрывов большого количества боеприпасов и затопления промышленных предприятий. Необходимо срочно провести оценку экологического ущерба, вызванного вооруженным конфликтом, и свести его к минимуму», — отметила эксперт ЮНЕП Лейла Урекенова.

В ООН настаивают на том, что защита окружающей среды должна стать частью усилий по предотвращению конфликтов и стратегий по поддержанию мира.

Корреспондент



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