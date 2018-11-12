Лидеры дружно победили

В Премьер-лиге завершились матчи 15-го тура.

В Полтаве «Шахтер» без Марлоса разобрался с «Ворсклой». На 19-й минуте Веллингтон Нем, а на 41-й — Майкон принесли победу своей команде. Счет мог стать и разгромным, но Мораес не реализовал пенальти.

«Динамо» дома крупно обыграло «Мариуполь» — 4:0, хотя немало возможностей было и у гостей, но ни одну из них материализовать в гол им не удалось. В составе вице-чемпионов отличились Шапаренко, Вербич иЦыганков. Кроме того автогол записали на Чоботенко.

Также в Киеве «Александрия» разгромила местный «Арсенал» — 3:0,»Заря» оказалась сильнее «Карпат» — 2:1, а «Десна» одолела «Черноморец» — 2:0 (во многом исход матча решило удаление в составе одесситов). «Львов» и «Олимпик» создали немало моментов, но в итоге разошлись миром — 1:1.

Теперь в турнире началась пауза, связанная с участием сборной Украины в групповом турнире Лиги наций — 16-го ноября команда Андрея Шевченко сыграет в Словакии.