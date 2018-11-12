 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Лидеры дружно победили

Понедельник, 12 ноября, 2018

В Премьер-лиге завершились матчи 15-го тура.

В Полтаве «Шахтер» без Марлоса разобрался с «Ворсклой». На 19-й минуте Веллингтон Нем, а на 41-й — Майкон принесли победу своей команде. Счет мог стать и разгромным, но Мораес не реализовал пенальти.

«Динамо» дома крупно обыграло «Мариуполь» — 4:0, хотя немало возможностей было и у гостей, но ни одну из них материализовать в гол им не удалось. В составе вице-чемпионов отличились Шапаренко, Вербич иЦыганков. Кроме того автогол записали на Чоботенко.

 Также в Киеве «Александрия» разгромила местный «Арсенал» — 3:0,»Заря» оказалась сильнее «Карпат» — 2:1, а «Десна» одолела «Черноморец» — 2:0 (во многом исход матча решило удаление в составе одесситов). «Львов» и «Олимпик» создали немало моментов, но в итоге разошлись миром — 1:1.

Теперь в турнире началась пауза, связанная с участием сборной Украины в групповом турнире Лиги наций — 16-го ноября команда Андрея Шевченко сыграет в Словакии.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования