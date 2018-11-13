С начала года на дорогах погибли 87 человек

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Донецкой области.

Согласно информации, по состоянию на 5-е ноября в ДТП погибли 87 человек, а еще более 800 были травмированы.

Также отмечается, что участились аварии с участием пешеходов. Подчеркивается — зачастую аварии происходили из-за неосторожности пешеходов.

«Мы проанализировали причины ДТП. Как правило, наезды на пешеходов происходят с в темное время суток. В связи с этим просим граждан обозначить себя на проезжей части — это может быть светлая одежда, светоотражающие элементы» , — рассказал заместитель начальника отдела организации деятельности групп реагирования патрульной полиции Донецкой области Андрей Францишко.

Кроме того, частой причиной аварий становится управление транспортом в состоянии опьянения. Так, с начала года полицейские уже привлекли к ответственности более 3 тысяч пьяных водителей.