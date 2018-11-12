Фронтовая Горловка: воскресенье тихим не было

Боевые действия в окрестностях города велись на протяжении всего дня.

Так, с утра в районе Гольмовского и Доломитного стреляли из минометов и бронетехники. Как «Кочегарка» уже сообщала, зафиксировано попадание на ул.Железнодорожная.

Здесь же неспокойно было и днем. Местные жители рассказывали о перестрелках и «бахах».

Уже вечером горожане продолжали сообщать о боях на севере, также, по их словам, временами громко было на северо-западе. Около 21 час. по местному времени в Зайцево на ул.Полетаева произошло возгорание частного нежилого дома. По некоторым данным, пожар начался в результате обстрела из миномета и крупнокалиберного пулемета.

11-го ноября наиболее интенсивные бои велись у Новотошковского и Желобка, что на Луганщине. На донецком направлении стреляли под Ясиноватой, Авдеевкой и Спартаком, а на мариупольском - у Водяного, Пикуз и Ужовки.

В течение дня огонь велся из минометов различных калибров, АГС и РПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.