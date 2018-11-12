На «выборах» в «ДНР» ожидаемо лидирует Пушилин

Как заявили в Донецке, обработано 97,5 % бюллетеней.

«По состоянию на утро 12-го ноября были обработаны 97, 52 бюллетеней с 385 избирательных комиссий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что голоса избирателей за кандидатов на должность «главы ДНР» распределяются следующим образом:

- Пушилин Денис Владимирович – 60, 9%;

- Храменков Роман Александрович – 14,1 %;

- Шишкина Елена Николаевна – 9,2 %;

- Евстифеев Роман Николаевич – 7,8 %;

- Медведев Владимир Анатольевич – 6,4 %.

Кроме того, известно, что на «выборах в Народный Совет ДНР» уверенно побеждает ОД «Донецкая республика».

Сообщается, что «по итогам обработки 76,43 % бюллетеней голоса избирателей в поддержку общественных движений, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов в депутаты Народного Совета ДНР, распределяются так:

- Общественное движение «Донецкая республика» — 76,1 %;

- Общественное движение «Свободный Донбасс» — 23,9 %».

Схожая ситуация ситуация и в «ЛНР». Там также прогнозируемо лидирует Леонид Пасечник, у которого 68,4 %.

«По результатам обработки 96 % бюллетеней за Леонида Пасечника проголосовали 68,4 % избирателей. За кандидата на пост главы ЛНР Олега Коваля проголосовало 16,57 % избирателей, за Людмилу Руснак — 5,84 %, за Наталью Сергун — 7,89 %, — говорится в сообщении.

Недействительными в самопровозглашенных республиках признаны около 1,5 % бюллетеней.

Что касается так называемых выборов «депутатов Народного Совета ЛНР», то по состоянию на утро 12-го ноября обработано 96 % бюллетеней.

«За республиканский список кандидатов в депутаты от общественного движения «Луганский Экономический Союз» проголосовало 25,16 %, а за список кандидатов в депутаты от ОД «Мир Луганщине» проголосовало 74,13 % избирателей, — сообщили в самопровозглашенной республике.