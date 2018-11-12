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11 секунд на человека — на выборах «ДНР» поставили рекорд по обслуживанию избирателя?

Понедельник, 12 ноября, 2018

На этот интересный момент обратил внимание журналист Никита Синицин, проживавший в Горловке до начала вооруженного конфликта.

«При написании статей я часто пользуюсь цифрами и возможной статистикой – это очень помогает и позволяет делать неожиданные выводы.

Возьмем, например, «выборы» в «ДНР» 11-го ноября.

Как гласит сайт «ЦИК ДНР», общая явка избирателей на псевдовыборах составила 80 %, в голосах избирателей, по словам председателя «ЦИК ДНР» Ольги Поляковой, проголосовали более 1,6 млн. человек. Путем несложных арифметических вычислений получаем общее число избирателей в «ДНР» – около 2 миллионов человек.

Идем дальше – всего, по данным «Главстата ДНР», в «народной республике» проживают 2,3 млн. человек (на 1 октября), получается, что примерно 87 % из них – 2 миллиона, имеют право голоса.

Спускаемся на низовой уровень – по данным все того же «Главстата ДНР», в Горловке живут 261 тыс. человек – вранье, конечно, ну да ладно. Итак, 87 % имеющих голос горожан – это 227 тысяч избирателей.

По данным «ЦИК ДНР» явка в городе – 76,73 %, то есть проголосовали, грубо говоря, 174 тыс. горловчан.

А теперь ход конем – в Горловке всего 45 избирательных участков, в 2012-м их было 140, кстати, но решили уменьшить для создания картинки очередей на выборах «ДНР». 174 тысячи «проголосовавших» горловчан делим на 45 участков – получается, на каждом из них проголосовали 3866 человек. При 12 часах работы избирательных участков в среднем в час 1 участок должен был обслуживать 322 избирателя, то есть:

1) На участках должны были быть заметные очереди при таком темпе. Вы их видели?

2) На голосование одного избирателя отводится 11,18 секунды!!!

Теперь берем все «ДНР»: на территории «народной республики» созданы 408 избирательных участков, на которых проголосовали 1,6 млн. человек, то есть в день выборов каждый в среднем обслужил 3921 человека или 326 человек в час — 11,04 секунды на каждого.

С таким же успехом можно избрать Пушилина императором Межгалактической звездной империи», — написал Синицин в своем блоге.

112.ua



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