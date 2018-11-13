Фронтовая Горловка: в понедельник стреляли меньше

Горожане рассказывают, что интенсивность боевых действий несколько спала.

По их словам, 12-го ноября днем перестрелки были слышны в стороне Зайцево, а вечером это же направление традиционно «шумело» в паре со Светлодарским плацдармом.

Сегодня утром снова стреляли на севере города. Несколько позднее отголоски войны доносились и с юго-запада.

Кроме того. в понедельник фиксировались бои под Авдееекой и Спартаком, Красногоровкой, Марьинкой и Старомихайловкой, у Водяного, Ужовки, Пикуз и Широкино, а также в районе Золотого. Кроме стрелкового и крупнокалиберного вооружения применялись гранатометы различных систем и минометы 82-мм калибра.