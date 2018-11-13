Сурков поздравил Пушилина и Пасечника с победой на «выборах»

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

В информации говорится, что помощник президента РФ Владислав Сурков направил поздравления с победой на «выборах» лидерам «ДНР» и «ЛНР».

Сурков выразил уверенность, что Пушилин и Пасечник «сделают все от них зависящее для повышения уровня жизни населения и для выполнения международных обязательств, взятых республиками ранее».

По итогам обработки 100 % бюллетеней в «ДНР» объявили результаты голосования:

Денис Пушилин – 60,85 %;

Роман Храменков – 14,2 %;

Елена Шишкина – 9,3 %;

Роман Евстифеев – 7,75 %;

Владимир Медведев – 6,5 %.

В «ЛНР» заявили, что за Леонида Пасечника проголосовали 68,3 % избирателей», за Олега Коваля — 16,55 % избирателей, за Наталью Сергун — 7,95 %, за Людмилу Руснак — 5,9 %.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что по подсчетам блоггера Никиты Синицина в «ДНР» установлен рекорд по скорости голосования. Исходя из из предоставленных «ЦИК ДНР» данных, получилось, что каждый из избирательных участков в воскресенье в среднем обслужил 3921 человека или 326 человек в час — 11,04 секунды на каждого.