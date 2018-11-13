Совет ОБСЕ осудил «выборы» на Донбассе

На заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 36 стран осудили псевдовыборы на территориях ОРДЛО.

Об этом в ночь на вторник, 13 ноября, сообщила глава делегации Великобритании в ОБСЕ, председатель комитета ОБСЕ по человеческому измерению Сиан Маклеод, в Twitter.

— Постоянный совет ОБСЕ на специальном заседании обсудил вчера незаконные, нелегитимные «выборы» в Донецкой и Луганской областях: 28 стран-членов ЕС, Канада, США, Турция, Швейцария, Норвегия, Грузия, Молдова, Азербайджан и другие осудили нарушение международного права, суверенитета Украина и городских соглашений, — написала Сиан Маклеод.

Отметим, что странами-участницами ОБСЕ 57 стран.

НикВести