За месяц камеры TruCam зафиксировали более 8 тысяч превышений скорости движения

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«Примерно месяц назад, 15 октября, патрульной полицией было запущено измерение скорости с помощью лазерных измерителей. Меньше чем месяц использования мы имеем более 8 тысяч зафиксированных случаев превышения разрешенной скорости движения, 8 тысяч составленных материалов относительно превышения разрешенной скорости движения. Еще раз подчеркну — мы делаем это прежде всего для того, чтобы в превентивной степени влиять на это правонарушение, для того, чтобы снизить скорость на наших дорогах», — заявил он.