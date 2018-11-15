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Минобразования назвало обязательное условие для регистрации на ВНО

Четверг, 15 ноября, 2018

Для регистрации на прохождение внешнего независимого оценивания школьникам необходимо иметь ID-карту.

«Школьники, которым исполнилось 14 лет, должны своевременно обратиться для оформления ID-карты … Для школьников своевременное оформление паспорта необходимо, ведь его копию нужно подавать в комплекте документов для регистрации на внешнее независимое оценивание», — сказано в сообщении

В ведомстве отметили, что подавать другие документы могут следующие категории учащихся:

лица, которые не имеют возможности получить паспорт в связи с тем, что проживают на оккупированной территории и линии соприкосновения, — свидетельство о рождении;

иностранцы и лица без гражданства — копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

лица, обратившихся за защитой в Украине, — копия справки об обращении за защитой в Украине;

лица с оккупированной территории, которые являются учениками (слушателями, студентами) учебных заведений на подконтрольной Украины территории, если они потеряли документ, удостоверяющий личность, и не имеют возможности его восстановить — справку с учебного заведения с фотографией.

В Минобразования подчеркнули, что все остальные граждане Украины подают для регистрации на ВНО исключительно паспорт.

«Этот же документ предъявляется участником ВНО для допуска в пункт тестирования. Кроме этого, вопрос своевременного получения паспорта является актуальным для тех школьников, которые в 2019 году планируют поступать на младшего специалиста или младшего бакалавра после 9-го класса», — подчеркнули в ведомстве.

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