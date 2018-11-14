Фронтовая Горловка: пустота и уныние

В сеть выложили фото из Калиновки.

В социальной сети житель неподконтрольной украинскому правительству Горловки на своей странице в соцсети опубликовал снимки одного из ранее густонаселенных жилых массивов города — Калиновки, расположенной в Калининском районе.

На фото видны пустынные улицы, на которых крайне редко можно увидеть спешащих домой людей. По словам горловчанина, несмотря на то, что транспорт приезжает из центральной части города в Калиновку наполненным, сразу после выхода из автобуса люди спешат домой, так как за годы войны они отвыкли от вечерних прогулок.

ДонПресс