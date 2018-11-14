Фронтовая Горловка: ситуация не меняется

Местные жители продолжают сообщать о боевых действиях.

Так, во вторник с утра было не спокойно на юго-западе и севере города, затем бой завязался также на светлодарском направлении.

Вечером снова стреляли в стороне Зайцево, кроме того перестрелки и «работа» гранатометов фиксировались на северо-западе.

13-го ноября в сводках по-прежнему упоминались населенные пункты под Донецком (Ясиноватая, Авдеевка, Спартак, Красногоровка). Но наиболее интенсивно стреляли на Приазовье (от Чермалыка и Павлополя до Саханки). На Луганщине неспокойно было у Крымского.