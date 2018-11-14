Россия отказалась проводить внеочередное заседание ТКГ касательно псевдовыборов в ОРДЛО, — Геращенко

В свою очередь ОБСЕ заявляла о готовности созвать заседание.

Россия отказалась от инициативы Украины провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы касательно «выборов» на территории ОРДЛО.

Об этом в Facebook сообщила представительница Украины в ТКГ Ирина Геращенко.

По ее словам, несмотря на готовность представителей ОБСЕ созвать внеочередное заседание ТКГ в связи с псевдовыборами на Донбассе, РФ категорически отказалась от этой инициативы Украины.

«Россия, несмотря на готовность представителей ОБСЕ немедленно созвать внеочередное заседание ТКГ в связи с фейковыми «выборами» на Донбассе, категорически отказалась от этой инициативы Украины, заявив, что «не видит в ней необходимости». ОБСЕ получило от российских представителей соответствующее письмо», — сообщила Геращенко.

112.ua